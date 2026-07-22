Нижегородцам назвали улицы, где чаще всего эвакуируют автомобили на штрафстоянку

Параллельно специалисты департамента административно-технического и муниципального контроля фиксируют массовые нарушения правил благоустройства. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в ведомстве, с начала года за парковку на газонах и озеленённых территориях вынесено более 16 тысяч постановлений. Нарушителям грозят штрафы по ч. 2 ст. 3.8 КоАП Нижегородской области. Статья предусматривает наказание за размещение транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озеленённых территориях, пешеходных дорожках.