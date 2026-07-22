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Редкий черный хорь попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике

Этот представитель семейства Куньи нечасто встречается на территории зеленой зоны.

Источник: Нижегородская правда

Редкий черный хорь попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике. Этот представитель семейства Куньи нечасто встречается на территории зеленой зоны и был «пойман» камерой 30 апреля 2026 года.

Так, во время зимних маршрутных учетов в разные годы было отмечено от одной до семи особей.

«Черный хорь — хищник, питается млекопитающими (в основном грызунами), птицами, амфибиями и рептилиями. На охоту выходит с наступлением темноты, а день проводит в норе», — рассказали специалисты заповедника.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что семью лосей сняли на скрытую камеру в лесах Выксунского района.