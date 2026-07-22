Редкий черный хорь попал в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике. Этот представитель семейства Куньи нечасто встречается на территории зеленой зоны и был «пойман» камерой 30 апреля 2026 года.
Так, во время зимних маршрутных учетов в разные годы было отмечено от одной до семи особей.
«Черный хорь — хищник, питается млекопитающими (в основном грызунами), птицами, амфибиями и рептилиями. На охоту выходит с наступлением темноты, а день проводит в норе», — рассказали специалисты заповедника.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что семью лосей сняли на скрытую камеру в лесах Выксунского района.