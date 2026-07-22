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Беспилотник ударил по многоэтажному дому в центре Белгорода

Около 15:30 среды, 22 июля, беспилотный летательный аппарат ударил по многоквартирному жилому дому в центре Белгорода. Повреждены остекление и фасад здания. Осколками также посекло три припаркованных автомобиля. Жертв в результате атаки БПЛА нет. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Около 15:30 среды, 22 июля, беспилотный летательный аппарат ударил по многоквартирному жилому дому в центре Белгорода. Повреждены остекление и фасад здания. Осколками также посекло три припаркованных автомобиля. Жертв в результате атаки БПЛА нет. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Девушка, находившаяся в момент прилета в квартире, не пострадала», — уточнил господин Демидов.

На месте работают оперативные службы. Сотрудники управы фиксируют повреждения.

Также мэр Белгорода рассказал, что около 16:30 в результате атаки БПЛА на коммерческое предприятие пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

По данным регионального оперативного штаба, в Белгороде сейчас фиксируется угроза повторной атаки БПЛА. Жителей просят не подходить к окнам.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что накануне в результате удара беспилотника по Белгороду погиб секретарь местного горкома КПРФ Александр Логвинов. Дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Господин Логвинов получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

Всего за прошлые сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. В результате два человека погибли, а 13 получили ранения.

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