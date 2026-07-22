В Калининградской области отремонтировали уже половину дорог по нацпроекту

Помимо дорог, в программу вошли 12 мостов на региональных трассах. Три из них — переходящие. В Нестеровском округе уже полностью отремонтирован мост через реку Писсу на трассе «Чкалово — Заветы — Нестеров». Готовность ещё четырёх сооружений составляет от 85 до 97%, остальных — около 30%.