В Калининградской области отремонтировали уже половину дорог по нацпроекту

Как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, отремонтировано более 50% от годового плана дорожных работ.
Из 17 дорог, включенных в программу, четыре являются переходящими объектами: «Донское — Синявино — Янтарный», «Полесск — Головкино — Матросово», «Мамоново — Пограничный — Корнево» и «Доваторовка — Каменское». На остальных трассах ремонт в активной стадии: меняют полотно, обустраивают обочины и наносят разметку.
Помимо дорог, в программу вошли 12 мостов на региональных трассах. Три из них — переходящие. В Нестеровском округе уже полностью отремонтирован мост через реку Писсу на трассе «Чкалово — Заветы — Нестеров». Готовность ещё четырёх сооружений составляет от 85 до 97%, остальных — около 30%.
В планах также ремонт остановок на пяти региональных дорогах и тротуаров на 16 участках. Например, в посёлке Лесное Гурьевского округа завершили капремонт автобусной остановки на 8-м километре трассы «Калининград — Долгоруково». Параллельно идёт устройство наружного освещения в населённых пунктах вдоль областных дорог. В муниципалитетах в рамках безопасности дорожного движения ремонтируют тротуары, устанавливают ограждения, знаки и светофоры.
Всего в этом году по нацпроекту планируют отремонтировать более 100 км дорог и около 300 погонных метров мостов.