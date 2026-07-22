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В Оренбургском онкодиспансере открыли обновленное отделение

Ежегодно там получают специализированную медпомощь около 2 тыс. пациенток.

Хирургическое отделение онкогинекологии открыли в Оренбургском областном клиническом онкологическом диспансере после ремонта, проведенного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Оренбургской области.

В отделении отремонтировали стены, потолки и санитарные узлы, установили новые функциональные кровати. Также закуплена современная мебель. Отделение онкогинекологии рассчитано на 29 коек. Ежегодно там получают специализированную медицинскую помощь около 2 тыс. пациенток.

Благодаря обновлению отделения местные жительницы смогут проходить лечение в комфортных условиях, соответствующих современным медицинским стандартам.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.