Семилетний внук Дарьи Донцовой пострадал при нападении собаки

Однако у хозяина акиты-ину, которая покусала внука Донцовой, Алексея Устинова своя версия произошедшего. Мужчина сообщил, что мальчик сам подошел к псу, чтобы поиграть и погладить. В ответ на это животное сначала толкнуло мальчика лапой, а уже потом повалило на землю и укусило. По словам Устинова, все это время пес находился на поводке.