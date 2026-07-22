В Нижнем Тагиле открылось паллиативное отделение для детей за 45 млн

— У 183 юных пациентов Горнозаводского округа паллиативный статус. Это дети с серьезными заболеваниями врожденными, генетическими. Основная задача паллиативного отделения — облегчение их состояния. Раньше родители либо сами справлялись с этой ситуацией при поддержке докторов. Также ездили в Детский хоспис в Екатеринбурге, — рассказала замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.