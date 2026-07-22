На реках Пыж и Мулянка продолжается устранение последствий загрязнения

Жителям напоминают о действующих ограничениях: купание и отдых у воды на реках Пыж и Мулянка запрещены. Нельзя использовать лодки и сапборды, а также брать воду для питья и бытовых нужд. Рыба из этих рек непригодна для употребления в пищу, а выгул домашних животных рядом с береговой линией может быть опасен из-за риска отравления.