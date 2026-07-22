Сбербанк продает два отделения в Воронеже за 156 млн рублей

Сбербанк уже не первый год оптимизирует сеть недвижимости в Черноземье. В 2024 году банк продавал головной офис в Тамбове на улице Карла Маркса за 358,3 млн руб. Восьмиэтажное здание общей площадью 10,4 тыс. кв. м предлагалось приобрести с обязательным условием заключения договора обратной аренды (около половины помещений сроком не менее десяти лет). Сейчас объект снят с продажи.