Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области

По словам главы ведомства Максима Черкасова, сегодня технопарк объединяет 45 инновационных и высокотехнологичных компаний, а заполняемость площадей достигла 100%. «Технопарк “Анкудиновка” стабильно поддерживает технологическое предпринимательство в Нижегородской области. Резидентам доступен широкий комплекс мер поддержки: льготная аренда офисных помещений, консультационные услуги, помощь в поиске инвесторов и продвижении проектов, а также бесплатные образовательные курсы. Комплексный подход помогает компаниям успешно развиваться и наращивать экономические показатели. Так, по итогам 2025 года совокупная выручка резидентов технопарка достигла 18,8 млрд рублей, что на 14% превышает показатель предыдущего года», — отметил Максим Черкасов. Он добавил, что за два года создано 166 новых рабочих мест, а общий объём привлечённых инвестиций в проекты превысил 238 млн рублей.