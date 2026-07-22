Из Приморья в Москву перевезли двух амурских тигриц, получивших травмы

«Аэрофлот» перевез двух амурских тигриц из Приморья в Москву. Хищницы прилетели 21 июля рейсом SU1703 из Владивостока в Шереметьево, сообщили РБК Life в пресс-службе авиаперевозчика.
Транспортировку самок организовали «Аэрофлот» и Центр «Амурский тигр». Авиакомпания безвозмездно перевезла пустые клетки из Москвы во Владивосток, а после — обратно, уже с животными на борту.
Отмечается, что тигрицы содержались в центре реабилитации в Приморском крае и признаны неспособными к жизни в дикой природе. Первую самку, которой примерно 2,5−3 года, отловили в Облученском районе Еврейской автономной области. Животное получило тяжелую травму задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, в ДТП. Вторую самку обнаружили в Хасанском районе Приморского края. Тигрице около 10 лет, у нее травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, тоже стало результатом ДТП.
По решению Росприроднадзора обе тигрицы продолжат свою жизнь в хосписе диких кошек «Дом тигра» в Ленинградской области.
Ранее «Аэрофлот» сообщал о транспортировке сразу четырех хищников, которые стали участниками масштабной межгосударственной программы по интродукции амурского тигра на территории Республики Казахстан. Всего с 2020 года авиакомпания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 24 амурских тигра.
В начале июля в Ленинградский зоопарк в рамках программы сохранения популяции амурского тигра привезли тигрицу по кличке Агафья. Ей два года, раньше она жила в Центре воспроизводства редких видов животных — подразделении Московского зоопарка. В зоопарке рассказали, что «она молодая, сильная, любознательная и очень игривая тигрица с отменным аппетитом».
А в августе прошлого года в Московском зоопарке родились два амурских тигренка. Родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион. В марте в ходе голосования на сайте проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали им имена. В нем приняли участие свыше 198 тыс. человек. Самцу дали имя в честь реки в Приморском крае, вдоль берегов которой водятся амурские тигры, — Уссури. А самке — имя Таежка, которое напоминает о дальневосточных лесах, служащих естественной средой обитания амурских тигров.