Из Приморья в Москву перевезли двух амурских тигриц, получивших травмы

Отмечается, что тигрицы содержались в центре реабилитации в Приморском крае и признаны неспособными к жизни в дикой природе. Первую самку, которой примерно 2,5−3 года, отловили в Облученском районе Еврейской автономной области. Животное получило тяжелую травму задней лапы — застарелый перелом с неправильным срастанием костей, полученный, скорее всего, в ДТП. Вторую самку обнаружили в Хасанском районе Приморского края. Тигрице около 10 лет, у нее травмирована передняя левая лапа, что, скорее всего, тоже стало результатом ДТП.