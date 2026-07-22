Новочеркасский политех закупит оборудование для арктического дизеля

Южно‑Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова (Новочеркасск) проводит закупку оборудования для создания пилотной установки по получению арктического дизельного топлива. Стоимость контракта — 12 млн рублей. Информация размещена на портале Госзакупок.