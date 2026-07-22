Новочеркасский политех закупит оборудование для арктического дизеля

Южно‑Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова (Новочеркасск) проводит закупку оборудования для создания пилотной установки по получению арктического дизельного топлива. Стоимость контракта — 12 млн рублей. Информация размещена на портале Госзакупок.
В состав поставки войдут четыре технологических блока: блок ректификации нефти — 2 млн рублей, блок получения водорода — 3 млн рублей, блок гидроочистки дизельного топлива — 3,5 млн рублей, блок депарафинизации дизельного топлива — 3,5 млн рублей.
Университет подтвердил, что в реестре российской промышленной продукции нет товаров с нужными характеристиками.
Поставщик должен самостоятельно доставить оборудование на технологический факультет ЮРГПУ в течение 90 рабочих дней после подписания контракта. Приём заявок на участие в закупке завершится 29 июля.