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В Воронеже 25 июля перекроют движение у стадиона «Факел»

Ограничения связаны с матчем по футболу среди команд Премьер-лиги.

Источник: Комсомольская правда

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежских автомобилистов о перекрытии движения у стадиона «Факел» 25 июля. Ограничения связаны с проведением матча по футболу среди команд Премьер-лиги.

Будет запрещена парковка и остановка с 18.00 пятницы, 24 июля, до 21.30 субботы, 25 июля, на участках улиц Домостроителей (от ул. Ворошилова до ул. Пешестрелецкой) и Маршака (от ул. Домостроителей до ул. Героев Сибиряков).

25 июля с 12.00 до 21.30 будет закрыто движение на участке улицы Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей.

На время перекрытия изменится путь следования некоторых автобусных маршрутов:

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