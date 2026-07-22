В Воронеже 25 июля перекроют движение у стадиона «Факел»

Будет запрещена парковка и остановка с 18.00 пятницы, 24 июля, до 21.30 субботы, 25 июля, на участках улиц Домостроителей (от ул. Ворошилова до ул. Пешестрелецкой) и Маршака (от ул. Домостроителей до ул. Героев Сибиряков).