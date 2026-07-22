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На 10 суток закрыли нижегородца за мат в общественном месте

Нарушителя доставили в отдел полиции, где он признал, что вел себя неподобающе.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороду местному жителю дали 10 суток ареста за нецензурную брань на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В прошедшие выходные в Сети появилось видео о том, на котором мужчина, будучи на Нижне-Волжской набережной, выражался матом. На замечания прохожих он не реагировал, нарушая тем самым общественный порядок.

В полиции личность нарушителя установили, им оказался 22-летний неработающий нижегородец. Его доставили в отдел полиции, где мужчина признал, что вел себя неподобающе.

В отношении задержанного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решением суда его арестовали на 10 суток.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что более тысячи нижегородских алиментщиков находятся в розыске.