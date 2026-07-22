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В Ростовской области создали институт советников по молодежной политике

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в регионе появился институт общественных советников по молодёжной политике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в регионе появился институт общественных советников по молодёжной политике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В задачи института входит выявление реальных запросов молодежи для глав муниципалитетов, экспертная оценка профильных инициатив, поиск решений актуальных вопросов, а также поддержка специалистов администраций при организации мероприятий в сфере молодежной политики.

Советники уже действуют в 45 муниципальных образованиях Дона.

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