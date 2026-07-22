Нижегородцам напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Так, если в помещении воздух прогрелся до 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час. При температуре 29 градусов смену необходимо уменьшить уже на два часа, а если столбики термометров показывают 30,5 градуса и выше — сразу на четыре часа. Такие требования предусмотрены статьями 214 и 216.1 Трудового кодекса РФ и направлены на защиту здоровья работников.