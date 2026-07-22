В Калининградской области назвали количество прошедших аттестацию экскурсоводов

В свою очередь руководитель информационного центра туризма Галина Офицерова добавила, что в регионе продолжают поддерживать начинающих экскурсоводов. Уже третий год совместно с Ассоциацией гидов проводятся бесплатные экскурсии для местных жителей, которые ведут выпускники программы экскурсоведения. «У них уже есть достаточно много материала, но еще нет опыта проведения таких экскурсий. Получаем плюсики и мы, и экскурсоводы, и те туристы, и калининградские жители, которые попадают на эти экскурсии», — сказала она.