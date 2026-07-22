Судья, который вел дело экс-главы администрации Балтийска Мельникова, взял самоотвод

Самоотвод судьи связан с тем, что в апреле этого года Переверзин рассматривал другое уголовное дело, в котором также фигурировал заместитель Мельникова Максим Коваленко, и вынес по нему обвинительный приговор, который накануне вступил в силу. По словам Николая Переверзина, поскольку он уже дал оценку ситуации, связанной с Коваленко, то нынешнее дело о взятке между ним и Мельниковым должен рассматривать другой судья.