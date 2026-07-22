Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова произошло массовое ДТП

Несколько машин на проспекте Нагибина в Ростове столкнулись и образовали пробку.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилась информация о массовой аварии на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. Очевидцы публикуют кадры с места событий.

— Заняты средний и левый ряды. Столкнулось девять машин, — пишут пользователи в интернете. При этом некоторые ростовчане сообщают о 10 поврежденных автомобилях.

Из-за аварии движение на участке оказалось практически парализовано. По данным навигационных сервисов, автомобильный затор растянулся почти на четыре километра. Редакция уже запросила официальный комментарий Госавтоинспекции, информация уточняется.

Напомним, 20 июля в Ростовской области случилось другое массовое ДТП. На трассе в Мясниковском районе столкнулись 12 машин из-за густого дыма от пожара. Там пострадал один человек.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.