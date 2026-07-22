Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».