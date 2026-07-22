Воронежский обком КПРФ дистанцировался от спора депутата Сухинина с «Роснефтью»

В Воронежском обкоме КПРФ 22 июля рассказали «Ъ-Черноземье», что просьб депутату Борисоглебской городской думы Александру Сухинину подать заявление в суд об отказе от иска к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») не направлялось ни со стороны первого секретаря обкома Андрея Рогатнева, ни от других руководителей отделения. В обкоме также заявили, что выражали позицию о возможности заключения мирового соглашения по этому делу. Помимо этого выяснилось, что господин Сухинин заправлялся по топливной карте, выданной КПРФ.
Андрей Рогатнев отдельно подчеркнул, что «никаких просьб в адрес Александра Анатольевича со стороны областного комитета, чтобы забрать или как-то “трансформировать” иск, не было».
«Просто ему было объяснено, что его претензии — в рамках закона о правах потребителей — где он хотел взыскать компенсацию за вред психологическому состоянию и так далее — это все делопроизводство, связанное с ним лично. А топливная карта выдана КПРФ. Мы сделали запрос в “Роснефть”, увидели, что никаких материальных потерь мы не понесли. И мы посчитали нужным не участвовать в этом процессе, потому что мы не являемся потерпевшей стороной. Вот и все», — пояснил господин Рогатнев.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин отказался от своего иска к «Роснефти» о понуждении АЗС к продаже 20 литров бензина в канистру и взыскании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. По сообщению суда, господин Сухинин указал в письменном заявлении, что сделал это «по просьбе первого секретаря Воронежского обкома КПРФ в связи с опасениями последнего по поводу расторжения договора АО “Воронежнефтепродукт” на продажу бензина с партией по инициативе общества».
В своем иске депутат Сухинин указывал, что 28 июня он приехал на машине знакомого на заправку в черте Борисоглебска «с намерением приобрести бензин марки АИ-95 в количестве 20 литров в принадлежащую ему канистру для дальнейшей заправки личного автомобиля». По словам депутата, после оплаты и списания средств с топливной карты оператор отказала в отпуске топлива в алюминиевую тару, «сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства». При этом якобы кассовый чек истцу не выдали, а вместо него господин Сухинин получил два чека онлайн-кассы, которые «не содержали сведений об оплате купленного бензина». Депутат просил суд истребовать у полиции материалы проверки по его обращению, а также обязать АО «Воронежнефтепродукт» заключить с ним публичный договор.