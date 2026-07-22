Воронежский обком КПРФ дистанцировался от спора депутата Сухинина с «Роснефтью»

В своем иске депутат Сухинин указывал, что 28 июня он приехал на машине знакомого на заправку в черте Борисоглебска «с намерением приобрести бензин марки АИ-95 в количестве 20 литров в принадлежащую ему канистру для дальнейшей заправки личного автомобиля». По словам депутата, после оплаты и списания средств с топливной карты оператор отказала в отпуске топлива в алюминиевую тару, «сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства». При этом якобы кассовый чек истцу не выдали, а вместо него господин Сухинин получил два чека онлайн-кассы, которые «не содержали сведений об оплате купленного бензина». Депутат просил суд истребовать у полиции материалы проверки по его обращению, а также обязать АО «Воронежнефтепродукт» заключить с ним публичный договор.