АСТ сняло с продажи книгу о белгородском бойце Федоре Емельяненко после его иска

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный победитель чемпионатов мира и России по боевому самбо. На его счету 40 побед при семи поражениях. Спортсмен завершил карьеру в феврале 2023 года. Весной 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Федор Емельяненко получил степень кандидата педагогических наук в НИУ БелГУ.