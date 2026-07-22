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Сильный ветер и град в Нижнем Новгороде: мэр Юрий Шалабаев оценил ситуацию на улицах

Градоначальник выехал проверить обстановку на улицах, в том числе осмотрел ситуацию на Черном пруду и на перекрёстке Ковалихинской-Белинского.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своём канале в мессенджере MAX, что в районе трёх часов дня город накрыло стеной дождя, местами с градом и порывами сильного ветра до 17 м/с. Ливень пронесся стремительно и очень мощно.

Градоначальник выехал проверить обстановку на улицах, в том числе осмотрел ситуацию на Черном пруду и на перекрёстке Ковалихинской-Белинского, где ещё несколько лет назад после дождей вода стояла часами.

«Я ехал — было сухо», — отметил Юрий Шалабаев.

Как отметил градоначальник, на момент начала объезда в 16:20 основной объём воды ушёл в ливневку и был ликвидирован с привлечением спецтехники, но локально лужи ещё остаются.

«По городу работают 59 единиц водооткачивающей техники, ситуация стабилизируется. Местами на дорогах есть мелкие ветки и листва, упавшими деревьями последовательно занимаются аварийные бригады. Помогают сотрудники и техника ресурсоснабжающих организаций», — сообщил мэр.

По прогнозам, ливень возобновится через несколько часов. К этому времени службы должны успеть справиться с основным объёмом работы, которую принесла с собой стихия.

Ранее сообщалось, что дорожные бригады выявляют места подтоплений после мощного ливня в Нижнем Новгороде.