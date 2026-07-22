Мэрия: площадь Победы закрывается на ремонт

Напомним, площадь Победы была благоустроена в 2005 году, к 750-летию Калининграда. Работы по замене повреждённого покрытия проводятся там регулярно на протяжении уже многих лет. В марте 2026 года на ремонт наиболее повреждённых участков плиточного мощения выделяли порядка 3 млн рублей (тогда работы выполнила компания «Сервис-Партнер» за 2,3 млн рублей).