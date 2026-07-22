В двух посёлках под Калининградом таинственно исчезло больше десяти домашних котов

В посёлках Малое Исаково и Васильково под Калининградом регулярно исчезают коты. Уже около месяца сообщения о пропавших животных появляются в местных чатах и уличных объявлениях. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка одного из питомцев.
«Две недели назад у меня пропал девятилетний кастрированный кот, который всю жизнь гулял только возле дома и открытой парковки. Питомец не уходил даже на соседние улицы и всегда возвращался через несколько часов», — говорит Ксения.
Сначала семья надеялась, что кот вскоре найдётся, но всё было тщетно.
«После более десяти объявлений в чате посёлка о пропаже котов поняли, что это не случайность. Что делать дальше с этим, не знаем. Ходим, ищем по улицам каждый день», — рассказала калининградка.
Раньше, по её словам, животные спокойно жили и гуляли возле домов. Теперь привычная картина кажется тревожной: коты словно один за другим растворяются в знакомых местах. Соседи советуют друг другу пока не выпускать питомцев из дома.
В посёлке Малое Исаково искали рыжего кота по кличке Лучи.