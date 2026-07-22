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На перекрёстке Гагарина и Юбилейной в Калининграде разрешат ехать прямо из правого ряда

Это должно уменьшить заторы у Королевских ворот.

На перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной в Калининграде изменят схему движения. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова на брифинге во вторник, 21 июля.

Сейчас в сторону центра ведут три полосы. Левая предназначена для поворота к заправке, средняя — для движения прямо, правая — для поворота на Юбилейную. Дятлова назвала эту улицу «тупиковой».

«Туда ездит немного машин, а по направлению к Королевским воротам в часы пик скапливаются заторы. Мы хотим увеличить пропускную способность перекрёстка», — рассказала Дятлова.

Теперь двигаться в сторону центра можно будет уже по двум рядам. «У нас есть разные подходы. Иногда требуется дорогостоящая реконструкция перекрёстков с большими вложениями. А бывает, что движение помогают регулировать небольшие новшества без существенных затрат», — пояснила глава администрации.

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