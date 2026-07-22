На перекрёстке Гагарина и Юбилейной в Калининграде разрешат ехать прямо из правого ряда

Теперь двигаться в сторону центра можно будет уже по двум рядам. «У нас есть разные подходы. Иногда требуется дорогостоящая реконструкция перекрёстков с большими вложениями. А бывает, что движение помогают регулировать небольшие новшества без существенных затрат», — пояснила глава администрации.