На перекрёстке Гагарина и Юбилейной в Калининграде разрешат ехать прямо из правого ряда

На перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной в Калининграде изменят схему движения. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова на брифинге во вторник, 21 июля.
Сейчас в сторону центра ведут три полосы. Левая предназначена для поворота к заправке, средняя — для движения прямо, правая — для поворота на Юбилейную. Дятлова назвала эту улицу «тупиковой».
«Туда ездит немного машин, а по направлению к Королевским воротам в часы пик скапливаются заторы. Мы хотим увеличить пропускную способность перекрёстка», — рассказала Дятлова.
Теперь двигаться в сторону центра можно будет уже по двум рядам. «У нас есть разные подходы. Иногда требуется дорогостоящая реконструкция перекрёстков с большими вложениями. А бывает, что движение помогают регулировать небольшие новшества без существенных затрат», — пояснила глава администрации.