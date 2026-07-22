В Перми определили лучших водителей автобусов муниципального перевозчика

Следующим этапом станет общегородской конкурс профессионального мастерства, который пройдёт 15 августа в Камской долине на площадке напротив РЭО Госавтоинспекции по адресу: ул. Спешилова, 107/3. Впервые в соревнованиях смогут принять участие водители автобусов всех классов — малого, среднего, большого и особо большого. Для зрителей вход будет свободным. Гостей также ждут интерактивные площадки, где представят ретро-автобусы и современный общественный транспорт.