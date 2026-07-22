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Ермак объяснил, чем «Белая дюна» будет принципиально отличаться от Светлогорска и Зеленоградска

Курорт построят у моря рядом с Поваровкой.

«Белая дюна» будет отличаться от Светлогорска и Зеленоградска тем, что её создают как курорт с нуля, а не пристраивают к уже сложившемуся городу. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на пресс-конференции, приуроченной к выставке «Балтийская эпоха. Строительство и дизайн 2026».

Министр отметил, что существующие курортные города создавались не под нынешний туристический поток. Речь идёт про дороги, парковки, объекты размещения и другую инфраструктуру.

«В проект “Белая дюна” будет совершенно, мне кажется, принципиально новый турпоток, потому что этот турпоток будет приезжать в какую-то определённую, конкретную точку ради той инфраструктуры, которая будет там создана», — сказал Ермак.

По словам министра, «Белая дюна» будет проектироваться сразу как туристическое место с соответствующими удобствами для отдыхающих. Власти рассчитывают, что проект сможет дополнительно привлечь около 1,5 млн гостей. При этом не должна вырасти нагрузка на инфраструктуру Светлогорска, Зеленоградска и других популярных мест отдыха.

«Белую дюну» под Янтарным включили в тройку самых привлекательных для инвесторов турпроектов России.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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