Ермак объяснил, чем «Белая дюна» будет принципиально отличаться от Светлогорска и Зеленоградска

«Белая дюна» будет отличаться от Светлогорска и Зеленоградска тем, что её создают как курорт с нуля, а не пристраивают к уже сложившемуся городу. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на пресс-конференции, приуроченной к выставке «Балтийская эпоха. Строительство и дизайн 2026».
Министр отметил, что существующие курортные города создавались не под нынешний туристический поток. Речь идёт про дороги, парковки, объекты размещения и другую инфраструктуру.
«В проект “Белая дюна” будет совершенно, мне кажется, принципиально новый турпоток, потому что этот турпоток будет приезжать в какую-то определённую, конкретную точку ради той инфраструктуры, которая будет там создана», — сказал Ермак.
По словам министра, «Белая дюна» будет проектироваться сразу как туристическое место с соответствующими удобствами для отдыхающих. Власти рассчитывают, что проект сможет дополнительно привлечь около 1,5 млн гостей. При этом не должна вырасти нагрузка на инфраструктуру Светлогорска, Зеленоградска и других популярных мест отдыха.
«Белую дюну» под Янтарным включили в тройку самых привлекательных для инвесторов турпроектов России.