Ермак объяснил, чем «Белая дюна» будет принципиально отличаться от Светлогорска и Зеленоградска

«Белая дюна» будет отличаться от Светлогорска и Зеленоградска тем, что её создают как курорт с нуля, а не пристраивают к уже сложившемуся городу. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на пресс-конференции, приуроченной к выставке «Балтийская эпоха. Строительство и дизайн 2026».