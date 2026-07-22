В Светлогорске в парке у «Янтарь Холла» высадили магнолии, гортензии, рододендроны и сосны

«Многое меняется в нашем динамичном мире, но неизменной остаётся наша добрая традиция высаживать каждый год новые деревья вместе с кавээнщиками. И сегодня, когда на улице всего +15, шутки про светлогорскую погоду будут в полной мере оправданы», — заявил глава администрации округа Владимир Бондаренко.