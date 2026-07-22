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В Светлогорске в парке у «Янтарь Холла» высадили магнолии, гортензии, рододендроны и сосны

Всего на территории появилось более 20 деревьев и кустарников.

В светлогорском парке «Времена года» высадили более 20 деревьев и кустарников. Об этом «Клопс» рассказали в администрации муниципалитета в среду, 22 июля.

«Многое меняется в нашем динамичном мире, но неизменной остаётся наша добрая традиция высаживать каждый год новые деревья вместе с кавээнщиками. И сегодня, когда на улице всего +15, шутки про светлогорскую погоду будут в полной мере оправданы», — заявил глава администрации округа Владимир Бондаренко.

Возле театра эстрады «Янтарь Холл» появились рододендроны, магнолии, гортензии, сосны и другие растения. Высадку приурочили к фестивальным дням КВН — команды Высшей лиги выступят в Светлогорске 24 и 26 июля.

В Светлогорске к 80-летию Калининградской области планировали открыть сквер первых переселенцев. Для озеленения выбрали взрослые липы, японские керрии, нутканские кипарисовики, горные сосны, ели акроконы и можжевельник. На участке также должны были появиться 20 сакур, аллиумы, котовники, рододендроны и сирень.