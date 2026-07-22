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День ВМФ воронежцы отметят концертом и автопробегом

Праздничные мероприятия пройдут на Адмиралтейке.

Источник: Комсомольская правда

День Военно-Морского флота, который отмечают в последнее воскресенье июля, воронежцы отпразднуют широко. Запланированы культурные события, которые пройдут 26 июля на Адмиралтейской площади.

С 10 утра там начнется праздничный концерт и спортивно-развлекательная программа (0+). А в 11.00 оттуда стартует автопробег «Морские волны: 330 лет славы и мощи» (12+).

На корабле «Гото Предестинация» можно посмотреть выставку юных художников «Российскому флоту — быть» (0+), работы которой созданы на пленэре и посвящены 300-летию создания Морского флота России.