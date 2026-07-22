Четырёх волейболисток «Локомотива» вызвали в сборные России и Беларуси

Волейболистки калининградского «Локомотива» получили вызовы в сборные России и Беларуси. Об этом «Клопс» сообщили в клубе.
Дарья Киселёва и Ирина Капустина отправятся в расположение национальной команды нашей страны. Команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске, после чего поедет в Белград на товарищеские игры с Сербией.
Вера Костючик уже готовится вместе со сборной Беларуси к матчам против Азербайджана в Баку.
Ещё одна представительница «Локомотива», Евгения Тинникова, начала тренировки в составе коллектива белорусских спортсменок до 20 лет. Команда готовится к первому отборочному раунду первенства Европы 2027 года.
«Локомотив» начал тренировки с начала июля. Сначала занятия прошли на песке.
Новичок «Локомотива» Ольга Хлебникова сравнила цены в Калининграде после переезда из Екатеринбурга.