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Четырёх волейболисток «Локомотива» вызвали в сборные России и Беларуси

Команда нашей страны готовится к товарищеским матчам в Сербии.

Волейболистки калининградского «Локомотива» получили вызовы в сборные России и Беларуси. Об этом «Клопс» сообщили в клубе.

Дарья Киселёва и Ирина Капустина отправятся в расположение национальной команды нашей страны. Команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Новогорске, после чего поедет в Белград на товарищеские игры с Сербией.

Вера Костючик уже готовится вместе со сборной Беларуси к матчам против Азербайджана в Баку.

Ещё одна представительница «Локомотива», Евгения Тинникова, начала тренировки в составе коллектива белорусских спортсменок до 20 лет. Команда готовится к первому отборочному раунду первенства Европы 2027 года.

«Локомотив» начал тренировки с начала июля. Сначала занятия прошли на песке.

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