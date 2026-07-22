В Куршский залив выпустили 655 тысяч мальков сига

О планах по выпуску более 655 тысяч мальков стало известно в начале июля. Тогда «Балтберегозащита» сообщала о заключении контракта стоимостью 56 млн рублей с ООО «Полекс-Аква» на искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Этот контракт стал третьим крупным проектом по зарыблению в рамках компенсационной программы, связанной со строительством стадиона на острове Октябрьском.