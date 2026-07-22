избиение инвалида, судьба дочери погибшей роженицы

Вечером 22 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, сотрудники полиции задержали мужчину, который избил инвалида у одного из корпусов ВГУ, поджёг два автомобиля, а также напал на сотрудника правоохранительных органов. Дочь погибшей при домашних родах женщины в Нововоронеже передали отцу. 11-летний водитель питбайка попал в больницу после ДТП с легковым автомобилем. А фигуристка Елена Костылева родом из столицы Черноземья впервые выступит на международной арене. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Сжёг два авто, избил инвалида и напал на полицейского: в Воронеже задержали подозреваемого в совершении ряда правонарушений.
В Воронеже полицейские задержали 45-летнего жителя Нововоронежа, подозреваемого в избиении горожанина с ограниченными возможностями здоровья и поджоге двух автомобилей. При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов. Подробностями поделились в региональных СУ СКР, прокуратуре и ГУ МВД России.
Два автомобиля ВАЗ-2107, припаркованных в переулке Архипова и на улице Антокольского в столице Черноземья, злоумышленник поджёг вечером 21 июля. Сделал он это при помощи газовой горелки. У транспортных средств, принадлежащих 75-летнему и 18-летнему местным жителям, обгорела краска, а также оказались повреждены бамперы и багажники.
После совершённого правонарушения сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Мужчину задержали в одном из домов, расположенном в Фестивальном бульваре в Воронеже. В ходе проверки его на причастность к совершению преступления подозреваемый попытался скрыться, убежать и применил насилие к полицейскому, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством.
В отделе полиции мужчина признался в содеянном, пояснив, что не знал владельцев, а машины поджёг из-за эмоций после ссоры с супругой.
Как оказалось, за пару недель до поджога злоумышленник беспричинно напал на мужчину с инвалидностью. Всё произошло утром 8 июля, когда нововоронежец находился у одного из корпусов ВГУ на Московском проспекте в областном центре. Он избил потерпевшего, используя при этом неустановленный предмет. В результате мужчина с ограниченными возможностями здоровья получил телесные повреждения.
Против нападавшего возбуждены уголовные дела об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
На текущий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовных дел взят на контроль областной прокуратуры.
В нейтральном статусе: воронежская фигуристка впервые выступит на международной арене.
Фигуристка Елена Костылева родом из Воронежа получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Теперь 14-летняя двукратная чемпионка России среди юниоров сможет выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.
Уже в конце августа Елена Костылева примет участие в юниорском Гран-при в китайском Сиане. Для фигуристки это будут первые международные соревнования.
Отметим, что сейчас спортсменка тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Первые шаги в спорте Елена Костылева делала в Воронежской области. Сама она родилась в столице Черноземья, однако некоторое время жила с родителями в Россоши. Впервые на коньки будущая фигуристка встала в возрасте трёх лет.
Иномарка влетела в питбайк с 11-летним водителем: мальчик попал в больницу после ДТП с легковым автомобилем.
Мальчик пострадал в ДТП в селе Красный Лиман Панинского района в Воронежской области.
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла на улице Партизанской. За рулём Opel Astra находился 32-летний мужчина. Во время обгона он нарушил дорожную разметку и врезался в питбайк, за рулём которого находился 11-летний местный житель.
В результате столкновения мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Видела гибель матери и новорождённого брата: дочь скончавшейся после домашних родов женщины в Нововоронеже передали отцу.
Девятилетнюю девочку, мать которой вместе с новорождённым сыном нашли мёртвыми после домашних родов в Нововоронеже, передали отцу. К нему ребёнка сразу после произошедшего лично отвезла бабушка по линии матери. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина.
Воспитывать дочь мужчине будет помогать его мать — бабушка девочки. Семья находится под особым вниманием органов опеки и попечительства. Кроме того, с родственниками будут работать специалисты районной мобильной антикризисной бригады, которые окажут психологическую помощь.
Напомним, что 30-летнюю женщину и её новорождённого сына обнаружили погибшими 15 июля в одной из квартир дома в Нововоронеже. По словам местных жителей, полицию вызвала дочь скончавшейся горожанки. На теле малыша были следы насильственной смерти. По данным прокуратуры, роды у женщины были вызваны приёмом медицинских препаратов. Причиной гибели женщины стала внезапная смерть.
Потенциально опасные телята: крупный рогатый скот незаконно перевозили через регион.
Незаконную перевозку крупного рогатого скота пресекли на территории Воронежской области. Об этом сообщили в межрегиональном Россельхознадрозе.
Грузовой автомобиль, в котором находились четыре телёнка, остановили на федеральной автодороге Р-298 в Семилукском районе. При досмотре выяснилось, что крупный рогатый скот перевозили без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
По словам водителя, животных везли из Вологодской области.
Сотрудники ведомства приняли в отношении груза необходимый комплекс мер.
Фонтан из-под земли: вода залила двор и проезжую часть в столице Черноземья.
«Озеро» образовалось на Олимпийском бульваре в Воронеже из-за коммунальной аварии.
По данным городского водоканала, заявка на утечку холодного водоснабжения у дома № 6 зарегистрировали ещё вечером 21 июля.
Прибывшие на место происшествия специалисты обследовали сети и обнаружили повреждение на водоводе диаметром 300 мм. Аварияная бригада устранила течь, перекрыв задвижку. Водоснабжение для местных жителей продолжает осуществляться в штатном режиме.
В ресурсоснабжающей организации также отметили, что полностью устранить нештатную ситуацию и ликвидировать повреждение планируется в ближайшее время.