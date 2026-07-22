избиение инвалида, судьба дочери погибшей роженицы

Вечером 22 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день. Так, сотрудники полиции задержали мужчину, который избил инвалида у одного из корпусов ВГУ, поджёг два автомобиля, а также напал на сотрудника правоохранительных органов. Дочь погибшей при домашних родах женщины в Нововоронеже передали отцу. 11-летний водитель питбайка попал в больницу после ДТП с легковым автомобилем. А фигуристка Елена Костылева родом из столицы Черноземья впервые выступит на международной арене. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.