70 виноделов России едут в Волгоград: 24 июля стартует «Волга-Дон Вин Фест»

За шесть лет существования мероприятие выросло в масштабную площадку, объединяющую виноделов и гастрономических производителей со всей страны. В этом году свои лучшие образцы представят более 70 винодельческих хозяйств из разных регионов России: Нижней Волги, Крыма, Кубани, Дагестана, Долины Терека, Ставрополья, Долины Дона, Саратова и Самары. Такая география позволяет гостям познакомиться с разнообразием российского виноделия в одном месте.