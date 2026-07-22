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Доход Беспрозванных за 2025 год составил 9,3 миллиона рублей

На 12 счетах губернатора лежит 29 миллионов.

Доход губернатора Алексея Беспрозванных за 2025 год составил 9,3 миллиона рублей. В эту сумму входит зарплата, проценты по вкладам и прочие поступления. Соответствующую информацию опубликовали в сведениях о доходах кандидатов в депутаты Госдумы на сайте Центризбиркома.

Согласно документу, среди имущества у Беспрозванных — квартира в Москве площадью 157,5 квадратных метров. На 12 счетах губернатора лежит 29 миллионов рублей.

С 2023 года чиновникам и депутатам разрешили не публиковать декларации о доходах. Однако такие сведения по-прежнему обнародуются при участии в выборах. Алексей Беспрозванных в последний раз публично отчитывался о заработке в 2024-м. В то время он избирался в губернаторы Калининградской области.

Тогда Беспрозванных регистрировал доход за 2023 год на сумму 17,5 миллиона рублей. В собственности у него значилась та же квартира в Москве, остаток на счетах составлял 18,3 миллиона рублей. Супруга губернатора показывала нулевой доход. На неё было оформлено четыре земельных участка и дом площадью 234 квадратных метра в Подмосковье, квартира 83 квадрата в столице, автомобиль BMW X5. На её счетах числилось более трёх миллионов рублей.

Отметим, что губернаторы регулярно возглавляют партийные списки на выборах. Так, среди кандидатов в Госдуму от «Единой России» в 2026 году — 56 глав регионов, сообщает «Коммерсантъ».

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