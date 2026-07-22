Доход Беспрозванных за 2025 год составил 9,3 миллиона рублей

Тогда Беспрозванных регистрировал доход за 2023 год на сумму 17,5 миллиона рублей. В собственности у него значилась та же квартира в Москве, остаток на счетах составлял 18,3 миллиона рублей. Супруга губернатора показывала нулевой доход. На неё было оформлено четыре земельных участка и дом площадью 234 квадратных метра в Подмосковье, квартира 83 квадрата в столице, автомобиль BMW X5. На её счетах числилось более трёх миллионов рублей.