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Третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» пройдет 25 июля в Александровском саду

В рамках проекта определят сильнейших в Играх ГТО.

Министерство спорта Нижегородской области сообщает, что 25 июля в Александровском саду Нижнего Новгорода состоится третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской», в рамках которого будут определены сильнейшие в Играх ГТО.

Каждый спортсмен сможет испытать себя в личной гонке и продемонстрировать силу, скорость, выносливость и характер. В соревнованиях примут участие юноши и девушки от 14 до 17 лет, а также мужчины и женщины от 18 до 59 лет.

Участников ждут две дисциплины. Первая гонка включает прыжок в длину, отжимания, рывок гири, упражнения на пресс и подтягивания. Вторая гонка состоит из прыжков через короб, жима гантелей, берпи через барьер, становой тяги гири и поднимания ног к перекладине. Победителей определят по лучшему времени прохождения дистанции в каждой возрастной категории.

Организаторы призывают не упустить возможность стать частью большого спортивного движения Нижегородской области. Регистрация открыта, количество мест ограничено.

Проект «Атлеты земли Нижегородской» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Ранее сообщалось, что открытый фестиваль воднолыжных видов спорта пройдет 27 июля на Мещерском озере в Нижнем Новгороде.

(12+).