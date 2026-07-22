Третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» пройдет 25 июля в Александровском саду

Министерство спорта Нижегородской области сообщает, что 25 июля в Александровском саду Нижнего Новгорода состоится третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской», в рамках которого будут определены сильнейшие в Играх ГТО.
Каждый спортсмен сможет испытать себя в личной гонке и продемонстрировать силу, скорость, выносливость и характер. В соревнованиях примут участие юноши и девушки от 14 до 17 лет, а также мужчины и женщины от 18 до 59 лет.
Участников ждут две дисциплины. Первая гонка включает прыжок в длину, отжимания, рывок гири, упражнения на пресс и подтягивания. Вторая гонка состоит из прыжков через короб, жима гантелей, берпи через барьер, становой тяги гири и поднимания ног к перекладине. Победителей определят по лучшему времени прохождения дистанции в каждой возрастной категории.
Организаторы призывают не упустить возможность стать частью большого спортивного движения Нижегородской области. Регистрация открыта, количество мест ограничено.
Проект «Атлеты земли Нижегородской» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Ранее сообщалось, что открытый фестиваль воднолыжных видов спорта пройдет 27 июля на Мещерском озере в Нижнем Новгороде.
(12+).