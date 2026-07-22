Фестиваль «Причал» — 2026 в Перми. Полная программа мероприятий 25−26 июля

В эти выходные, 25 и 26 июля, в Перми состоится многожанровый фестиваль «Причал» (0+). Организаторы подготовили для гостей множество различных активностей: музыкальные концерты, выступления творческих коллективов, выставки, мастер-классы, спектакли, экскурсии и прогулки. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.