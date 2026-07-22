Фестиваль «Причал» — 2026 в Перми. Полная программа мероприятий 25−26 июля

В эти выходные, 25 и 26 июля, в Перми состоится многожанровый фестиваль «Причал» (0+). Организаторы подготовили для гостей множество различных активностей: музыкальные концерты, выступления творческих коллективов, выставки, мастер-классы, спектакли, экскурсии и прогулки. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
25 июля фестивальный городок будет работать с 14:00 до 20:00 возле ДК имени Кирова.
25 июля / Концерты.
Главная сцена, променадная часть у ДК Кирова, улица Кировоградская, 26 (0+).
14:00 | Открытие фестивального городка, ансамбль «Иваны».
14:25 | Максим Хрулёв.
14:45 | Группа Flat White.
15:20 | Группа Downriver.
15:45 | Розыгрыш подарков.
15:55 | Группа Lemonic.
16:30 | Официальное открытие фестиваля «Причал».
16:40 | Группа «Эффект колибри».
17:15 | Группа «Важуре».
17:50 | Группа «Горячие камни».
18:25 | Группа «Головной убор».
19:00 | Группа «ROCKY-2».
Сцена «Вода», модульный причал набережной Кировского района (0+).
14:30 | DJ True SHARK.
16:00 | DJ MoPSi.
17:30 | Электронный артист Илья Дьяченко.
Выставочные пространства, центр детского творчества «Исток», улица Танцорова, 7 (0+).
15:00 | Концертная программа, посвящённая 100-летию «Клуба речников».
Сквер у Центра детского творчества «Исток», улица Кировоградская, 44 (0+).
15:00 | Зелёный концерт. Оркестр ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка».
16:20 | Зелёный концерт. Дамир Давлетов (флейта, волынка, курай, сопилка).
16:40 | Зелёный концерт. Николай Городилов (балалайка).
17:00 | Зелёная танцплощадка. Ансамбль «Ба-Ба-Ту», со стороны набережной.
Дача Синакевича, улица Танцорова, 24 (0+).
17:00 | Концерт «Дачные истории»: артисты «ПермьКонцерт» Тимофей Андреев, Михаил Ефимовских, Сергей Долганов и актёр Андрей Дюженков.
25 августа / Выставки, мастер-классы и спектакли.
Детская зона, фестивальная площадь у ДК Кирова, улица Кировоградская, 26 (0+).
14:00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
15:00 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Сказка про Лису Морковкину».
15:30 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
16:30 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Сказка про Лису Морковкину».
17:00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
18:00 | Развлекательное шоу от «SHOW TODAY».
Активные зоны, фестивальная площадь у ДК Кирова, улица Кировоградская, 26 (0+).
14:00−20:00 | Ярмарка мастеров, мастер-классы, фуд-зона, активности от партнёров фестиваля.
Выставочные пространства, центр детского творчества «Исток», улица Танцорова, 7 (0+).
14:00−18:00 | Выставка, посвящённая 100-летию «Клуба речников».
14:30 | Открытие и презентация выставки.
Центр детского творчества «Исток», улица Кировоградская, 44 (0+).
13:00−18:00 | Фотоэкспозиция «История Закамска», посвящённая 85-летию Кировского района: эксклюзивные фото из семейных и частных архивов, уникальные артефакты.
Дача Синакевича, улица Танцорова, 24 (0+).
13:00−18:00 | Выставки «Сундучок, коробочка, шкатулочка», «Графика Зырянова», «Дачные истории».
13:00−18:00 | Мастер-классы.
25 августа / Прогулки и экскурсии.
Экскурсия на Судостроительный завод, улица Буксирная, 4 (6+).
13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00 | В экскурсию войдут музей, главный цех завода, знакомство с территорией, уличная выставка, посвящённая 95-летию Пермской судоверфи. Продолжительность 60 минут. Необходима предварительная регистрация.
Экскурсия «Водники: страницы истории» (0+).
12:00, 15:00 | В экскурсию войдут дача Синакевича, затон, Храм князя Владимира, дача Мешкова. Продолжительность 2 часа, старт от остановки Водники (в сторону Закамска). Необходима предварительная регистрация.
Эко-прогулка «Сосновые леса Закамска. Взгляд сквозь век» (6+).
15:00 | Прогулка по лесу с директором «ПермГорЛес» Максимом Куликовым. Как менялся сосновый бор на протяжении века, знакомство с особенностями местной экосистемы. Продолжительной 1,5 часа, старт от здания администрации МАУК «ПермьПарк», улица Маршала Рыбалко, 106. Необходима предварительная регистрация.
Прогулка «Красные горки» (6+)15:00 | Прогулка с лесничим Геннадием Васильевым: история закамского леса, особенности правобережных лесов. Продолжительность 1,5 часа, старт от остановки общественного транспорта «Улица Адмирала Ушакова» (в сторону Закамска). Необходима предварительная регистрация.
Сквер у Центра детского творчества «Исток», улица Кировоградская, 44 (0+).
15:30 | Зелёная встреча. Беседа «Чем дальше в лес, тем больше сказок», проводит старший преподаватель кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования, культурный антрополог Самсонова Анастасия Дмитриевна. Необходима предварительная регистрация.
26 июля фестивальный городок будет работать с 14:00 до 22:30 возле судостроительного завода.
26 июля / Концерты.
Сцена «ЦЕХ», Пермская судоверфь, улица Буксирная, 4 (0+).
14:00 | Начало работы фестивального городка.
14:15 | Проект «Три балалайки» Андрея Кирякова.
15:00 | Группа «Route2».
15:40 | Группа «Драйв Хилл».
16:20 | Группа «Коннемара».
17:25 | Группа «СВОЙ».
18:00 | Группа «СКАРРЕД».
19:00 | Ансамбль «Воскресение».
19:50 | Группа «Смирный и друзья».
21:00 | Группа «Калинов мост».
22:00 | Мультиформатное шоу.
Сцена «Плавмастерская» (0+).
14:30 | Электронный артист Илья Дьяченко.
15:00 | DJ Roma Raze.
15:30 | Фолк-проект «Варья».
16:10 | Электро-фолк проект «Балáкирь».
16:50 | Проект «Международный Атлас облаков».
26 июля / Встречи (0+).
15:00 | Николай Канищев, ресторатор, основатель ассоциации рестораторов «Гостеприимство и Сервис».
15:30 | Аника Рик, журналист, диктор, радиоведущая, автор проекта «Речные истории».
16:30 | Владимир Маркелов исследователь истории Нижней Курьи, автор книги "Дачи Нижней Курьи.
17:30 | Андрей Киряков, музыкант, композитор, автор проектов «Три балалайки» и «Балáкирь».
18:00 | Александр Смирнов, актёр, композитор, создатель и лидер группы «Смирный и друзья».
26 июля / Выставки, мастер-классы и спектакли.
Пространство «Плавмастерская», Зал «История», Судостроительный завод (0+).
14:00−20:00 | Экспозиция, посвящённая судостроению в Пермском крае.
Пространство «Плавмастерская», Зал «Современность», Судостроительный завод (12+).
15:00 | Показ и обсуждение новеллы «Молотов коктейль. Самолёт — слово пермское».
16:00 | Показ и обсуждение новеллы «Молотов коктейль. Пермский период».
Фестивальная площадь у главного цеха судостроительного завода (0+).
14:00−22:30 | Уличная выставка в честь 95-летия судостроительного завода.
Детская зона (0+).
14:00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
15:00 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Дракончик Боюська или Радужная сказка».
15:30 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
16:30 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Дракончик Боюська или Радужная сказка».
17:00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники».
18:00 | Развлекательное шоу от «SHOW TODAY».
Фестивальная площадь у главного цеха судостроительного завода (0+).
14:00−22:00 | Ярмарка мастеров, фуд-зона.
14:00−22:30 | Уличная выставка в честь 95-летия судостроительного завода.
Зона мастер-классов (0+).
14:00−19:00 | Рисунки на холсте, деревянная мастерская, штампы, мастерская от Школы креативных индустрий.
Дача Синакевича, ул. Танцорова, 24 (0+).
13:00−18:00 | Выставочное пространство: выставка «Сундучок, коробочка, шкатулочка», выставка «Графика Зырянова», выставка «Дачные истории», посвящённая загородной жизни пермяков.
13:00−18:00 | Мастер-классы.
26 июля / Прогулки и экскурсии.
Экскурсия на Судостроительный завод, улица Буксирная, 4 (6+).
14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00 | В экскурсию войдут музей, цех завода, знакомство с территорией, посещение специального арт-пространства «Плавмастерская». Продолжительность 60 минут. Необходима предварительная регистрация.
Обеденный маршрут «Заводская столовая» (0+).
14:00−20:00 | Посещение заводской столовой, где питались работники все 95 лет. «Талон» приобретается на фуд-зоне (Количество ограничено).
Экскурсия по микрорайону Судозаводский: «Появился на карте Судозавод» (6+).
12:00, 15:00 | Прогулка по микрорайону с экскурсоводом Ириной Оськиной. Продолжительность 1,5 часа. Старт от остановки общественного транспорта «Улица Адмирала Ушакова» (в сторону города). Необходима предварительная регистрация.