Мэр Нижнего Новгорода проверил последствия шторма

Как сообщалось ранее, стихия принесла с собой сильный ливень, град и порывы ветра до 17 м/с, вызвав подтопления и повреждения городской инфраструктуры. По словам градоначальника, на момент начала его объезда в 16:20 основной объём воды уже ушёл в ливнёвки, в том числе на традиционно проблемных участках в районе Чёрного пруда и перекрёстка Ковалихинской и Белинского.