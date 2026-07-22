Мэр Нижнего Новгорода проверил последствия шторма

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ликвидацию последствий шторма, накрывшего город днём 22 июля. Об этом глава города сообщил в своём Макс-канале.
Как сообщалось ранее, стихия принесла с собой сильный ливень, град и порывы ветра до 17 м/с, вызвав подтопления и повреждения городской инфраструктуры. По словам градоначальника, на момент начала его объезда в 16:20 основной объём воды уже ушёл в ливнёвки, в том числе на традиционно проблемных участках в районе Чёрного пруда и перекрёстка Ковалихинской и Белинского.
Сейчас на улицах города задействованы 59 единиц водооткачивающей техники, а аварийные бригады убирают упавшие деревья и ветки. По прогнозам синоптиков, дождь может возобновиться через несколько часов, поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы успеть справиться с основными последствиями непогоды.
Ранее сообщалось, что из-за урагана в Нижнем Новгороде встали трамваи № 2 и отключились светофоры.