В США выявили заразный рак у пресноводных рыб

«Данное открытие указывает на то, что заразные формы рака могут быть широко распространены в природе, просто раньше мы не знали о них и не искали их. Изучение этих новообразований поможет нам понять, как опухолевые клетки выходят за пределы родительского организма и выживают в других средах. Это поможет нам понять, как можно более эффективно сдерживать их рост», — заявила доцент UVM Джулия Дрэгон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.