Суд сохранил права на землю под воронежским ЖК за группой «Развитие» Гончарова

Прокуратура Воронежской области обратилась в воронежский арбитраж в декабре 2023 года. Ответчиками по делу выступили индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров, входящее в ГК «Развитие» ООО СЗ ТКФ «Строитель» и областное министерство имущественных и земельных отношений. Надзорное ведомство требовало признать недействительными продажу участка, а сделки называло «ничтожными ввиду их притворности». По версии прокуратуры, фактической целью приобретения земли являлось строительство ЖК и коммерческих объектов, а не эксплуатация расположенного на участке здания. Помимо прочего, участок выбыл из госсобственности без проведения публичных торгов, поскольку на нем уже находился принадлежавший Сергею Гончарову объект недвижимости. Здание площадью 796 кв. м использовалось как офисное, а не как центр дошкольного образования, что говорило об отсутствии намерений создавать здесь образовательные учреждения.