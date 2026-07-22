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В Куршском заливе при попытке пересечь границу на гидроцикле задержали гражданина Литвы

Иностранец привлечён к ответственности.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным управления, в Куршском заливе был задержан гражданин Литвы, который следовал на гидроцикле со стороны Литовской Республики. Иностранец привлечён к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Дополнительные подробности произошедшего «Новому Калининграду» в ведомстве предоставить отказались.

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