Юрий Шалабаев проверил, как обстоят дела на улицах города после грозы

По словам мэра, он оценил обстановку на улицах города сейчас, в том числе ситуацию на Черном пруду и перекрестке Ковалихинской-Белинского. Еще несколько лет назад после дождей там вода стояла часами, сейчас же такой все выглядит куда лучше.