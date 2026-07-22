Юрий Шалабаев проверил, как обстоят дела на улицах города после грозы

Сегодня днем, 22 июня, Нижний Новгород накрыло стеной дождя, местами с градом и штормовым ветром порывами до 17 м/с. Последствиями непогоды глава города Юрий Шалабаев поделился в своих соцсетях.
Напомним, что во время грозы выпал град размером с теннисный мяч — местами насыпало столько, что на земле образовались настоящие снежные горки. Также уже «по традиции» затопило Алексеевскую улицу рядом с Черным прудом — воды налило чуть выше колес легкового автомобиля. На Верхне-Волжской набережной рядом с Институтом травматологии и ортопедии ПИМУ упало крупное дерево, перегородив проезд машинам.
По словам мэра, он оценил обстановку на улицах города сейчас, в том числе ситуацию на Черном пруду и перекрестке Ковалихинской-Белинского. Еще несколько лет назад после дождей там вода стояла часами, сейчас же такой все выглядит куда лучше.
Примерно в 16:20 основной объем воды уже ушел в ливневку или был ликвидирован с помощью спецтехники. Но на некоторых участках дорог лужи еще остались. В настоящее время в городе работают 59 единиц водооткачивающей техники.
Местами на дорогах есть мелкие ветки и листва. Упавшими деревьями, отмечает глава города, последовательно занимаются аварийные бригады.
По прогнозам, ливень возобновится через несколько часов. К этому времени службы должны успеть справиться с основным объемом работы, которую принесла с собой стихия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что движение трамваев № 2 приостановили из-за упавшей крыши на Большой Печерской.