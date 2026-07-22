В Новошахтинске расследуют нарушение природоохранного законодательства

По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2026 года на предприятии грубо нарушали правила обращения с отходами. На участке в черте населённого пункта землю засыпали производственными отходами, а ёмкости с нефтепродуктами поставили на открытую площадку — без специального водонепроницаемого покрытия. Из‑за этого нефтепродукты проливались и загрязняли почву. Ущерб природе оценили более чем в 2,6 млн рублей.