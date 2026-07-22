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В Новошахтинске расследуют нарушение природоохранного законодательства

Об этом сообщает региональный Следком.

В Новошахтинске возбуждено уголовное дело против гендиректора компании, которая производит нефтепродукты. Её подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ).

По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2026 года на предприятии грубо нарушали правила обращения с отходами. На участке в черте населённого пункта землю засыпали производственными отходами, а ёмкости с нефтепродуктами поставили на открытую площадку — без специального водонепроницаемого покрытия. Из‑за этого нефтепродукты проливались и загрязняли почву. Ущерб природе оценили более чем в 2,6 млн рублей.

Сейчас следователи СК вместе с сотрудниками полиции выясняют все детали произошедшего.