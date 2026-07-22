Улучшать работу мозга можно даже после 90 лет

«Участники исследования выполняли тренировочные задания по 5−15 минут ежедневно, также они соблюдали режим сна, учились управлять стрессом и другим полезным привычкам. В результате вне зависимости от возраста и уровня образования за три года показатели улучшились у всех, ключевой фактор, который влиял на результат, — вовлеченность и личная ответственность. Те, кто активно выполнял упражнения, внедрял полезные привычки, добился большего прогресса, чем менее вовлеченные участники эксперимента. По сути, главный вывод, который сделали ученые, — никогда не поздно начать заботиться о мозге, и здоровье мозга определяется не только возрастом, а нашими привычками», — приводят в департаменте слова завлабораторией нейротехнологий УрФУ Александра Котюсова.