Улучшать работу мозга можно даже после 90 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Улучшать когнитивные функции никогда не поздно — положительные изменения возможны даже после 90 лет. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью Уральского федерального университета (УрФУ) по итогам международного исследования.
Отмечается, что у здоровых взрослых людей когнитивные функции мозга начинают снижаться уже с 30 лет — ухудшаются и кровоток головного мозга, и скорость обработки информации.
«Участники исследования выполняли тренировочные задания по 5−15 минут ежедневно, также они соблюдали режим сна, учились управлять стрессом и другим полезным привычкам. В результате вне зависимости от возраста и уровня образования за три года показатели улучшились у всех, ключевой фактор, который влиял на результат, — вовлеченность и личная ответственность. Те, кто активно выполнял упражнения, внедрял полезные привычки, добился большего прогресса, чем менее вовлеченные участники эксперимента. По сути, главный вывод, который сделали ученые, — никогда не поздно начать заботиться о мозге, и здоровье мозга определяется не только возрастом, а нашими привычками», — приводят в департаменте слова завлабораторией нейротехнологий УрФУ Александра Котюсова.
Международная научная группа провела трехлетнее исследование, охватив 4 тыс. взрослых в возрасте от 19 до 94 лет из 60 стран. Ученые оценивали способность участников рассуждать, запоминать информацию и решать задачи, их эмоциональную устойчивость, умение взаимодействовать с другими людьми и ставить жизненные цели. По словам Котюсова, сохранить работу мозга помогают полноценный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая и умственная активность, освоение новых навыков и общение. При этом для поддержания когнитивных функций необязательны интенсивные нагрузки: положительный эффект могут дать ежедневные прогулки продолжительностью около 20 минут.
«Базовый минимум, который можно посоветовать, — регулярно проходить обследования, контролировать давление и уровень глюкозы, для борьбы со стрессом осваивать техники расслабления и осознанности — медитацию, дыхательные практики, прогулки на природе. Или просто находить время для любимых занятий. Современной наукой доказано, что до 45% случаев деменции можно предотвратить, влияя на образ жизни», — добавил Котюсов.
22 июля — Всемирный день мозга. На сегодня, по данным Всемирной федерации неврологии, более 40% населения живут с неврологическими заболеваниями, при этом для многих людей лечение или ранняя диагностика остаются недоступными.