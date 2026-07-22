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Главные новости к вечеру 22 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 22 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

17 человек пострадали из-за удара ВСУ по многоэтажке в Ялте

В Ялте произошла ночная атака украинских беспилотников, в результате которой пострадали 17 мирных жителей. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом.

Путин: трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны

На совещании, посвященном экономическим вопросам, Владимир Путин отметил, что проблемы на топливном рынке являются временными и не отразятся на экономике страны.

ВСУ атаковали южные регионы России

Налет дронов на южные регионы России привел к пожарам на логистических объектах Wildberries и нефтебазе в Армавире. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие, повреждены жилые строения.

Лавров и Рубио проведут переговоры в Маниле

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Встреча запланирована на 23 июля.

Maersk приостанавливает работу с одним из крупнейших портов Украины

Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk уведомил клиентов о перенаправлении импортных грузов из Черноморска в румынский порт Констанца.

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