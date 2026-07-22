Главные новости к вечеру 22 июля 2026 года

17 человек пострадали из-за удара ВСУ по многоэтажке в Ялте
В Ялте произошла ночная атака украинских беспилотников, в результате которой пострадали 17 мирных жителей. Один из дронов попал в многоквартирный жилой дом.
Путин: трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны
На совещании, посвященном экономическим вопросам, Владимир Путин отметил, что проблемы на топливном рынке являются временными и не отразятся на экономике страны.
ВСУ атаковали южные регионы России
Налет дронов на южные регионы России привел к пожарам на логистических объектах Wildberries и нефтебазе в Армавире. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие, повреждены жилые строения.
Лавров и Рубио проведут переговоры в Маниле
Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Встреча запланирована на 23 июля.
Maersk приостанавливает работу с одним из крупнейших портов Украины
Крупнейший контейнерный перевозчик Maersk уведомил клиентов о перенаправлении импортных грузов из Черноморска в румынский порт Констанца.