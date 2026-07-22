В центре Ярославля заменят 4 км коммунальных сетей

«Наша задача не только создать современные общественные пространства для ярославцев и гостей города, но и заранее заменить все изношенные сети на участках, где ведутся работы, чтобы избежать повторных вскрытий и сохранить результат благоустройства на долгие годы. Обновление коммуникаций позволит сократить число аварий и отключений, улучшить качество питьевой воды и теплоносителя, снизить эксплуатационные затраты и повысить общую надежность городской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.