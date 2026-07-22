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В центре Ярославля заменят 4 км коммунальных сетей

Работы проведут в ходе создания новых пешеходных пространств.

Источник: Национальные проекты России

Четыре километра коммунальных сетей обновят в центре Ярославля, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйств региона. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Вместе с созданием новых пешеходных пространств специалисты заменят сети водоснабжения, теплотрассы, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию. На улице Максимова работы уже завершены, в настоящее время инфраструктуру модернизируют на улицах Нахимсона, Депутатской, Кирова, Андропова, в Депутатском переулке и на площади у часовни Александра Невского. Новые коммуникации проложат с использованием современных долговечных материалов.

«Наша задача не только создать современные общественные пространства для ярославцев и гостей города, но и заранее заменить все изношенные сети на участках, где ведутся работы, чтобы избежать повторных вскрытий и сохранить результат благоустройства на долгие годы. Обновление коммуникаций позволит сократить число аварий и отключений, улучшить качество питьевой воды и теплоносителя, снизить эксплуатационные затраты и повысить общую надежность городской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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