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Орловские власти опровергли фейковый указ губернатора Клычкова

В Орловской области по электронной почте распространяют фейк об указе губернатора Андрея Клычкова о формировании добровольных трудовых отрядов для помощи сельскохозяйственным предприятиям в проведении уборочной кампании. Об этом 22 июля рассказали в региональном правительстве, подчеркнув, что такого документа не существует.

Источник: Коммерсантъ

В Орловской области по электронной почте распространяют фейк об указе губернатора Андрея Клычкова о формировании добровольных трудовых отрядов для помощи сельскохозяйственным предприятиям в проведении уборочной кампании. Об этом 22 июля рассказали в региональном правительстве, подчеркнув, что такого документа не существует.

«Вся актуальная информация публикуется на официальных ресурсах органов исполнительной власти», — уточнили в облправительстве.

В фейковом документе, в частности, говорится, что руководители органов государственной власти, областных бюджетных учреждений, а также вузов и ветеранских организаций участников СВО якобы должны направить не менее пяти процентов от численности сотрудников (либо студентов очной формы) на «практическую помощь» сельхозтоваропроизводителям.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине июня в интернете появилась информация, якобы глава региона Андрей Клычков подписал указ «об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий и важных инфраструктурных объектов от атак беспилотников за их счет». В правительстве Орловской области официально назвали это фейком.

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