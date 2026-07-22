В парке Макса Ашманна в Калининграде завершают монтаж новой детской площадки. Информацию об этом опубликовала в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.
Это будет довольно интересный и большой игровой комплекс с элементами сказочного сюжета про спасение принцессы из замка с драконом. Примерить на себя роль храбрых рыцарей юные калининградцы смогут уже в августе, рабочим нужно успеть уложить на ней ещё травмобезопасное покрытие, — сообщила Дятлова.
Работы по благоустройству также проводят на соседнем спортивном секторе.
Отметим, что новую детскую площадку в Макс-Ашманн-парке начали делать в январе. Там устанавливают игровые комплексы в виде дракона и замка. Рядом обустраивают универсальную спортивную площадку с тренажёрами. На ней можно будет играть в футбол или баскетбол.
Проект реализуют компании «Континент» и «Эксперт Строй». Помимо обустройства площадок в парке обновят покрытие. Все работы обойдутся в 62 миллиона рублей.
Детскую площадку в Макс-Ашманн-парке открыли в 2018 году. Территорию подготовили на деньги городского и регионального бюджетов. Оборудование закупили за счёт средств фонда «Обнажённые сердца» модели Натальи Водяновой.
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.