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В парке Макса Ашманна в Калининграде завершают монтаж новой детской площадки

На территории установили большой игровой комплекс.

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В парке Макса Ашманна в Калининграде завершают монтаж новой детской площадки. Информацию об этом опубликовала в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.

Это будет довольно интересный и большой игровой комплекс с элементами сказочного сюжета про спасение принцессы из замка с драконом. Примерить на себя роль храбрых рыцарей юные калининградцы смогут уже в августе, рабочим нужно успеть уложить на ней ещё травмобезопасное покрытие, — сообщила Дятлова.

Работы по благоустройству также проводят на соседнем спортивном секторе.

Отметим, что новую детскую площадку в Макс-Ашманн-парке начали делать в январе. Там устанавливают игровые комплексы в виде дракона и замка. Рядом обустраивают универсальную спортивную площадку с тренажёрами. На ней можно будет играть в футбол или баскетбол.

Проект реализуют компании «Континент» и «Эксперт Строй». Помимо обустройства площадок в парке обновят покрытие. Все работы обойдутся в 62 миллиона рублей.

Детскую площадку в Макс-Ашманн-парке открыли в 2018 году. Территорию подготовили на деньги городского и регионального бюджетов. Оборудование закупили за счёт средств фонда «Обнажённые сердца» модели Натальи Водяновой.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.

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