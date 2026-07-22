В парке Макса Ашманна в Калининграде завершают монтаж новой детской площадки

Это будет довольно интересный и большой игровой комплекс с элементами сказочного сюжета про спасение принцессы из замка с драконом. Примерить на себя роль храбрых рыцарей юные калининградцы смогут уже в августе, рабочим нужно успеть уложить на ней ещё травмобезопасное покрытие, — сообщила Дятлова.