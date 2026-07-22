В Воронежской области санитарные врачи забраковали пять пляжей.

На пляже «Радон» на озере Богатое в Лисках — превышение по химическому потреблению кислорода в 1,55 раза, по запаху — в 1,5 раза, обнаружены плавающие примеси. На пляже «Военка» на том же озере превышение по химическому потреблению кислорода в 1,96 раза, по запаху в 1,5 раза, также обнаружены плавающие примеси.