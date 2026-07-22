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В Воронежской области санитарные врачи забраковали пять пляжей

Два из них в столице Черноземья и три — в районах области.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области санитарные врачи забраковали пять пляжей.

В ходе постоянного мониторинга состояния мест отдыха у воды санитарные врачи в первой декаде июля забраковали пять пляжей в Воронежской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, пробы воды оказались несоответствующими нормативам по нескольким показателям на двух пляжах в Воронеже и трех — в районах области.

В частности, в столице Черноземья на пляже у санатория имени Горького и на пляже «Пески» — превышение по химическому потреблению кислорода в 1,03 раза.

На пляже в селе Репьевка на реке Потудань обнаружили плавающие примеси.

На пляже «Радон» на озере Богатое в Лисках — превышение по химическому потреблению кислорода в 1,55 раза, по запаху — в 1,5 раза, обнаружены плавающие примеси. На пляже «Военка» на том же озере превышение по химическому потреблению кислорода в 1,96 раза, по запаху в 1,5 раза, также обнаружены плавающие примеси.

— Главам администраций и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих места отдыха у воды, направлены письма о необходимости установки аншлагов с информацией о несоответствии качества воды и рекомендациями не использовать водоемы для купания, — сообщили в ведомстве.

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