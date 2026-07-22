Жителя Нижегородской области осудили за смерть внучки из-за выстрела

Следствием и судом установлено, что в апреле 2026 года в Арзамасском районе мужчина, возвращаясь с охоты с 12-тилетней внучкой, не разрядил охотничье ружье и положил его между передних сидений с направлением ствола в сторону задних пассажирских сидений, нарушив правила безопасности обращения с огнестрельным оружием. После остановки автомобиля и извлечения оружия из его салона, где находилась девочка, произошел выстрел. Школьница получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.